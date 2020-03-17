В Польше госпитализировали двоих пассажиров автобуса Калининград — Варшава
Инцидент произошел еще 14 марта в пункте пропуска в Безледах
.Фото: Радио Польша
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Польские пограничники не разрешили проезд автобусу, следовавшему по маршруту Калининград-Варшава. Об этом пишет «Радио Ольштын».
Инцидент произошел еще 14 марта в пункте пропуска в Безледах. В ходе проверки у шести пассажиров из одиннадцати, была выявлена повышенная температура тела.
Двоих пассажиров – граждан ЕС, было принято госпитализировать в больницу в Оструде. Остальным пассажиром было отказано во въезде в Польшу.
ИСТОЧНИК KP.RU