В Польше госпитализировали двоих пассажиров автобуса Калининград — Варшава

17 Март 2020 2020-03-17T15:30:11+03:00

Инцидент произошел еще 14 марта в пункте пропуска в Безледах

Изменить размер текста: A A

Польские пограничники не разрешили проезд автобусу, следовавшему по маршруту Калининград-Варшава. Об этом пишет «Радио Ольштын».

Инцидент произошел еще 14 марта в пункте пропуска в Безледах. В ходе проверки у шести пассажиров из одиннадцати, была выявлена повышенная температура тела.

Двоих пассажиров – граждан ЕС, было принято госпитализировать в больницу в Оструде. Остальным пассажиром было отказано во въезде в Польшу.

ИСТОЧНИК KP.RU