В школах Калининграда отменили все мероприятия с участием большого количества детей

17 Март 2020 2020-03-17T15:39:04+03:00

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Во всех школах Калининграда усилен санитарно-эпидемиологический контроль во всех. Как сообщает пресс-служба городской администрации, уже внесены коррективы в планирование на март-апрель, мероприятия с участием большого количества школьников отменены.

«Осуществляется мониторинг состояния сотрудников учреждений с целью выявления признаков инфекционных заболеваний. На всех информационных стендах, на сайтах подведомственных учреждений размещены памятки о профилактике новой коронавирусной инфекции», - отметили в пресс-службе мэрии.

Также до учреждений культуры, спорта, молодежной политики доведено требование сократить количество массовых мероприятий, обеспечить при необходимости их проведение в видеоформате или без зрителей.

«Так, все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, мероприятия учреждений культуры, которые не касаются образовательного процесса - будут отменены. Всем учреждениям поручено проводить профилактические действия для предупреждения распространения инфекции, а именно – организовать измерение температуры сотрудников, уборку помещений с применением дезинфицирующих средств», - добавили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU