2020-03-17T15:39:04+03:00
Общество

В школах Калининграда отменили все мероприятия с участием большого количества детей

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор Буздин
Изменить размер текста:

Во всех школах Калининграда усилен санитарно-эпидемиологический контроль во всех. Как сообщает пресс-служба городской администрации, уже внесены коррективы в планирование на март-апрель, мероприятия с участием большого количества школьников отменены.

«Осуществляется мониторинг состояния сотрудников учреждений с целью выявления признаков инфекционных заболеваний. На всех информационных стендах, на сайтах подведомственных учреждений размещены памятки о профилактике новой коронавирусной инфекции», - отметили в пресс-службе мэрии.

Также до учреждений культуры, спорта, молодежной политики доведено требование сократить количество массовых мероприятий, обеспечить при необходимости их проведение в видеоформате или без зрителей.

«Так, все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, мероприятия учреждений культуры, которые не касаются образовательного процесса - будут отменены. Всем учреждениям поручено проводить профилактические действия для предупреждения распространения инфекции, а именно – организовать измерение температуры сотрудников, уборку помещений с применением дезинфицирующих средств», - добавили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде полиция эвакуировала со стихийного рынка микроавтобус, из которого вели незаконную торговлю
В Калининградской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
В Калининграде из-за коронавируса зарывается Музей Мирового океана
Закрытую из-за коронавируса российско-польскую границу временно разрешили пересекать пешеходам
На калининградца завели дело за сбыт сильнодействующих веществ
Власти призывают калининградцев оградить пожилых родственников от посещения общественных мест
После вмешательства прокуратуры калининградцам выплатили долги по зарплате в 36 млн рублей
В Калининградской области за сутки зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусом
Область выделила 108 млн рублей на строительство ФОКа в Калининграде
Калининградские хоккеисты выиграли бронзу всероссийского турнира
На приморском кольце около аэропорта столкнулось четыре автомобиля
В Калининграде в троллейбусе №7 отменили кондукторов
Власти Калининграда запретили проводить формовку и обрезку деревьев в городе
В школах Калининграда отменили все мероприятия с участием большого количества детей
В Польше госпитализировали двоих пассажиров автобуса Калининград — Варшава
Калининградский зоопарк закрыл все павильоны с животными и отменил экскурсии
Приостановлено первенство ФНЛ, в котором выступает калининградская «Балтика»
В Калининград депортировали сибиряка, «отжавшего» квартиру у ветерана войны