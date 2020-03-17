2020-03-17T15:48:48+03:00
Общество

Власти Калининграда запретили проводить формовку и обрезку деревьев в городе

Это связано с началом вегетационного периода зеленых насаждений
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде с 18 марта завершается разрешенный период проведения работ по формовочной и омолаживающей обрезке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным городских властей, это связано с началом вегетационного периода зеленых насаждений.

Напомним, плановая обрезка деревьев в Калининграде стартовала в ноябре прошлого года. Городские деревья обрезают, в первую очередь, для безопасности: ветки и листья не должны загораживать дорожные знаки и фонари, касаться электросетей и «лежать» на проводах, мешать проходу по тротуарам. Кроме того, уменьшение парусности кроны снижает риск падения дерева во время штормов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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