Власти Калининграда запретили проводить формовку и обрезку деревьев в городе
В Калининграде с 18 марта завершается разрешенный период проведения работ по формовочной и омолаживающей обрезке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По данным городских властей, это связано с началом вегетационного периода зеленых насаждений.
Напомним, плановая обрезка деревьев в Калининграде стартовала в ноябре прошлого года. Городские деревья обрезают, в первую очередь, для безопасности: ветки и листья не должны загораживать дорожные знаки и фонари, касаться электросетей и «лежать» на проводах, мешать проходу по тротуарам. Кроме того, уменьшение парусности кроны снижает риск падения дерева во время штормов.
ИСТОЧНИК KP.RU