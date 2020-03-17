В Калининграде в троллейбусе №7 отменили кондукторов
За наличку приобрести билеты можно у водителей
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В Калининграде троллейбус №7 со вторника 17 марта ездит без кондукторов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На «семерочках», как выяснилось, проводят испытание работы стационарных валидаторов, они закреплены на поручнях у каждого входа.
«Вместо кондукторов в салонах этих троллейбусов пока катаются сотрудники «Калининград-ГорТранса», которые объясняют пассажирам, как правильно пользоваться техникой», - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что за наличку приобрести билеты можно у водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU