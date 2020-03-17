В Калининграде в троллейбусе №7 отменили кондукторов

17 Март 2020 2020-03-17T15:52:52+03:00

За наличку приобрести билеты можно у водителей

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В Калининграде троллейбус №7 со вторника 17 марта ездит без кондукторов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На «семерочках», как выяснилось, проводят испытание работы стационарных валидаторов, они закреплены на поручнях у каждого входа.

«Вместо кондукторов в салонах этих троллейбусов пока катаются сотрудники «Калининград-ГорТранса», которые объясняют пассажирам, как правильно пользоваться техникой», - говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что за наличку приобрести билеты можно у водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU