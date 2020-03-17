На приморском кольце около аэропорта столкнулось четыре автомобиля
Все автомобили получили серьезные технические повреждения
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Четыре автомобиля столкнулись на Приморском кольце. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло после обеда на участке трассы перед аэропортом «Храброво». Там столкнулись два микроавтобуса и две легковушки. Все автомобили получили серьезные технические повреждения.
В результате аварии на этом участке трассы затруднено движение.
Обстоятельства произошедшего и количество пострадавших устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU