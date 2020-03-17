2020-03-17T16:16:28+03:00
Происшествия

На приморском кольце около аэропорта столкнулось четыре автомобиля

Все автомобили получили серьезные технические повреждения
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

Четыре автомобиля столкнулись на Приморском кольце. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло после обеда на участке трассы перед аэропортом «Храброво». Там столкнулись два микроавтобуса и две легковушки. Все автомобили получили серьезные технические повреждения.

В результате аварии на этом участке трассы затруднено движение.

Обстоятельства произошедшего и количество пострадавших устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде полиция эвакуировала со стихийного рынка микроавтобус, из которого вели незаконную торговлю
В Калининградской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
В Калининграде из-за коронавируса зарывается Музей Мирового океана
Закрытую из-за коронавируса российско-польскую границу временно разрешили пересекать пешеходам
На калининградца завели дело за сбыт сильнодействующих веществ
Власти призывают калининградцев оградить пожилых родственников от посещения общественных мест
После вмешательства прокуратуры калининградцам выплатили долги по зарплате в 36 млн рублей
В Калининградской области за сутки зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусом
Область выделила 108 млн рублей на строительство ФОКа в Калининграде
Калининградские хоккеисты выиграли бронзу всероссийского турнира
На приморском кольце около аэропорта столкнулось четыре автомобиля
В Калининграде в троллейбусе №7 отменили кондукторов
Власти Калининграда запретили проводить формовку и обрезку деревьев в городе
В школах Калининграда отменили все мероприятия с участием большого количества детей
В Польше госпитализировали двоих пассажиров автобуса Калининград — Варшава
Калининградский зоопарк закрыл все павильоны с животными и отменил экскурсии
Приостановлено первенство ФНЛ, в котором выступает калининградская «Балтика»
В Калининград депортировали сибиряка, «отжавшего» квартиру у ветерана войны