Калининградские хоккеисты выиграли бронзу всероссийского турнира

17 Март 2020 2020-03-17T16:10:22+03:00

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В Сочи провели национальные соревнования по хоккею с шайбой среди детей, собрав 64 команды: играли ребята не старше 13 лет.

Калининградскую область представили воспитанники региональной школы по зимним видам спорта. Как сообщает министерство спорта области, наши мальчишки выиграли шесть матчей из сем.

В полуфинале сильнее оказался владимирский «Кристалл», переигравший «Янтарную звезду» 2:1. В матче за третье место наша команда вырвала победу. Лучшим вратарем турнира признали калининградского хоккеиста Льва Новикова.

Турниры «Золотая шайба» проводятся с 1964 года и в разное время открыли дорогу в профессиональный хоккей таким звёздам отечественного спорта, как Владислав Третьяк, Владимир Мышкин, Вячеслав Фетисов и Владимир Крутов.

ИСТОЧНИК KP.RU