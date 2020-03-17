Область выделила 108 млн рублей на строительство ФОКа в Калининграде

17 Март 2020 2020-03-17T16:15:24+03:00

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Региональное правительство выделяет бюджетные инвестиции в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Калининграде. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства области.

Всего на строительство спортивного объекта будет выделено 108,1 млн рублей. Где он будет построен, не уточняется.

Площадь спортивного комплекса составит 2678 квадратных метров, его строительство должно начаться в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU