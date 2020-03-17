2020-03-17T17:01:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области за сутки зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусом

Одна из зараженных женщин недавно вернулась из Польши
Кирилл Алексеев
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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За сутки в России зарегистрировано 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Из них два случая - в Калининградской области. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Как сообщил пресс-секретарь регионального правительства Дмитрий Лысков, обе подхватившие инфекцию - женщины.

- Одна из них недавно приехала из Польши, вторая заразилась от нее. Обе помещены в инфекционные боксы, заболевание проходит в легкой форме, - отметил Лысков.

Таким образом, в Калининградской области уже 5 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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