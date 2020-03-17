В Калининградской области за сутки зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Из них два случая - в Калининградской области. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Как сообщил пресс-секретарь регионального правительства Дмитрий Лысков, обе подхватившие инфекцию - женщины.
- Одна из них недавно приехала из Польши, вторая заразилась от нее. Обе помещены в инфекционные боксы, заболевание проходит в легкой форме, - отметил Лысков.
Таким образом, в Калининградской области уже 5 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU