После вмешательства прокуратуры калининградцам выплатили долги по зарплате в 36 млн рублей

17 Март 2020 2020-03-17T16:54:13+03:00

200 человек привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты

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В 2019 году в Калининградской области было выявлено более 3 тысяч нарушений трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

К дисциплинарной ответственности за невыплату зарплаты было привлечено 305 должностных лиц, 200 человек привлекли к административной ответственности, также было возбуждено пять уголовных дел.

Большая часть установленных прокурорами нарушений выявлена в сфере оплаты труда - 2 228 нарушений. После вмешательства районных прокуратор была погашена задолженность на общую сумму 36 млн рублей. Почти половина этих денег пошла работникам «Балтптицепрома» - 15 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU