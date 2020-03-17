После вмешательства прокуратуры калининградцам выплатили долги по зарплате в 36 млн рублей
В 2019 году в Калининградской области было выявлено более 3 тысяч нарушений трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
К дисциплинарной ответственности за невыплату зарплаты было привлечено 305 должностных лиц, 200 человек привлекли к административной ответственности, также было возбуждено пять уголовных дел.
Большая часть установленных прокурорами нарушений выявлена в сфере оплаты труда - 2 228 нарушений. После вмешательства районных прокуратор была погашена задолженность на общую сумму 36 млн рублей. Почти половина этих денег пошла работникам «Балтптицепрома» - 15 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU