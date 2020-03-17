Власти призывают калининградцев оградить пожилых родственников от посещения общественных мест
Штаб контролю за новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области призывает жителей региона – родственников граждан пожилого возраста постараться оградить их от посещения мест большого скопления людей.
«Это и отделения связи и банков, рынки и супермаркеты, общественный транспорт, государственные и муниципальные учреждения. По возможности постарайтесь помочь им в проведении оплаты жилищно-коммунальных услуг через онлайн-платформы, обеспечении продуктами и предметами первой необходимости», - говорится в сообщении оперштаба
Власти напоминают, что меры социальной поддержки также можно получить не только путем посещения МФЦ, но и через Единый портал государственных услуг – наиболее доступный, бесконтактный способ подачи документов.
ИСТОЧНИК KP.RU