2020-03-17T17:01:19+03:00
Общество

Власти призывают калининградцев оградить пожилых родственников от посещения общественных мест

В группе риска заражения находятся жители старше 60 лет.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Штаб контролю за новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области призывает жителей региона – родственников граждан пожилого возраста постараться оградить их от посещения мест большого скопления людей.

«Это и отделения связи и банков, рынки и супермаркеты, общественный транспорт, государственные и муниципальные учреждения. По возможности постарайтесь помочь им в проведении оплаты жилищно-коммунальных услуг через онлайн-платформы, обеспечении продуктами и предметами первой необходимости», - говорится в сообщении оперштаба

Власти напоминают, что меры социальной поддержки также можно получить не только путем посещения МФЦ, но и через Единый портал государственных услуг – наиболее доступный, бесконтактный способ подачи документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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