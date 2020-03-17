На калининградца завели дело за сбыт сильнодействующих веществ

17 Март 2020 2020-03-17T17:26:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На жителя Калининграда завели уголовное дело за незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В декабре прошлого года 46-летний житель Калининграда приобрел за рубежом партию препаратов, содержащих в своём составе сильнодействующие вещества – тропикамид и псевдоэфедрин.

«Мужчина собирался незаконно сбыть сильнодействующие вещества, однако преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. Ранее судимый за совершение аналогичного преступления злоумышленник был задержан», - рассказали в пресс-службе полиции.

При обыске в его квартире были обнаружены и изъяты разнообразные таблетки и жидкости во флаконах. Общая масса сильнодействующего вещества составила 82,23 грамма. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU