2020-03-17T17:26:02+03:00
Общество

На калининградца завели дело за сбыт сильнодействующих веществ

Горожанину грозит до 8 лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В декабре прошлого года 46-летний житель Калининграда приобрел за рубежом партию препаратов, содержащих в своём составе сильнодействующие вещества – тропикамид и псевдоэфедрин.

«Мужчина собирался незаконно сбыть сильнодействующие вещества, однако преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. Ранее судимый за совершение аналогичного преступления злоумышленник был задержан», - рассказали в пресс-службе полиции.

При обыске в его квартире были обнаружены и изъяты разнообразные таблетки и жидкости во флаконах. Общая масса сильнодействующего вещества составила 82,23 грамма. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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