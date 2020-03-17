2020-03-17T17:35:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытую из-за коронавируса российско-польскую границу временно разрешили пересекать пешеходам

С минувшей субботы более 50 человек преодолели границу пешком
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российско-польскую границу из-за коронавируса временно разрешили пересекать пешеходам. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщила капитан Мирослава Александрович из Варминско-мазурского отделения пограничной охраны.

«Ранее польско-российскую границу не разрешалось пересекать пешком. Только на автотранспорте или велосипедах. Но после закрытия польской границы из-за СОVID-19 появилось несколько десятков человек, которые хотели вернуться в свою страну, но не имели никаких транспортных средств. Вот почему пограничники согласились пропустить пешеходов из двух стран», — рассказала она «Радио Ольштына».

По его словам, с минувшей субботы более 50 человек преодолели границу пешком. Подавляющее большинство составляли граждане России, возвращавшиеся на родину. Но были и несколько поляков, которые спешили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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