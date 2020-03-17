2020-03-17T17:33:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде из-за коронавируса зарывается Музей Мирового океана

Допуск посетителей «приостановлен до улучшения эпидемиологической ситуации»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде Музей Мирового океана объявил о временном прекращении доступа посетителей в выставочные корпуса. Причина - коронавирус.

«Допуск посетителей во все здания, объекты и филиалы Музея Мирового океана приостановлен до улучшения эпидемиологической ситуации», - говорится в сообщении.

Руководство музея ссылается на приказ Министерства культуры РФ от 17 марта.

При этом территория музея остается открытой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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