В Калининграде из-за коронавируса зарывается Музей Мирового океана
Допуск посетителей «приостановлен до улучшения эпидемиологической ситуации»
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде Музей Мирового океана объявил о временном прекращении доступа посетителей в выставочные корпуса. Причина - коронавирус.
«Допуск посетителей во все здания, объекты и филиалы Музея Мирового океана приостановлен до улучшения эпидемиологической ситуации», - говорится в сообщении.
Руководство музея ссылается на приказ Министерства культуры РФ от 17 марта.
При этом территория музея остается открытой.
ИСТОЧНИК KP.RU