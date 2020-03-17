2020-03-17T17:40:45+03:00
Общество

В Калининградской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Полиция просит калининградцев сообщать о фактах продажи запрещенных веществ
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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С 16 марта в Калининградской области стартовал первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция просит калининградцев сообщать о фактах продажи наркотиков, психотропных средств, о местах их потребления, а также о размещении в интернете рекламы по продаже и распространению наркотиков.

Сообщить о наркотиках можно в дежурные части отделений полиции в ваших районах.

Также сообщить информацию можно по телефонам: экстренный вызов полиции – 02, 102, 112 ; «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области – 8(4012) 551-066.

ИСТОЧНИК KP.RU

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