В Калининграде полиция эвакуировала со стихийного рынка микроавтобус, из которого вели незаконную торговлю

17 Март 2020 2020-03-17T17:50:33+03:00

Это уже второй случай с начала марта

Изменить размер текста: A A

В Калининграде со стихийного рынка на улице Багратиона принудительно эвакуировали микроавтобус, из которого велась незаконная торговля. Об этом сообщается на странице горадминисрации в «Фейсбук».

«Это уже второй случай с начала марта, когда полиция до суда изымает средства незаконной торговли в качестве доказательства оной», - отметили в администрации Калининграда.

Власти не исключают, что уже завтра на этом месте появятся другие «нелегалы».

«Но это значит, что и мы также методично продолжим составлять протоколы. Отметим и явное желание полиции закончить с этим «шанхаем» в городе, тем более, что как мы видим, у них даже есть полномочия по изъятию», - отметили в пресс-службе мэрии.

Городские власти в очередной раз пообещали не трогать бабушек, которые продают свой урожай, до тех пор, пока для них не будут созданы специальные места.

ИСТОЧНИК KP.RU