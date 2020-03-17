Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию, посвященную княгине Ольге Романовой

17 Март 2020 2020-03-17T18:14:10+03:00

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В Калининграде продолжают мероприятия, посвященные празднованию 175-летия со дня рождения императора Александра III. Так, в среду 18 марта, в среду, в областной научной библиотеке состоится лекция о художнице, великой княгине Ольге Александровне.

Лектором выступит искусствовед Русского центра искусств Наталья Василевская.

Вход на мероприятие свободный. Начало в 18.00.

Ольга Александровна Романова – Великая княжна Российского императорского дома, младшая дочь императора Александра III Александровича и императрицы Марии Федоровны. Одна из немногих членов Императорской семьи, спасшихся после Октябрьской революции. Жила в Дании, затем Канаде. За свою жизнь написала более 2000 картин, доходы от продажи которых позволяли ей поддерживать семью и заниматься благотворительностью.

ИСТОЧНИК KP.RU