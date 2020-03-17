В Светлом около школы и детсада торговали сигаретами

17 Март 2020 2020-03-17T18:14:29+03:00

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В Светлом прокуратура пресекла продажу сигарет около образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Около школы №5 вовсю продавали сигареты в магазине на расстоянии менее 100 метров от границы территории образовательного учреждения. Аналогичные нарушения были выявлены при продаже табачной продукции в магазине около детсада «Светлячок».

По данным фактам были возбуждены административные дела в отношении индивидуального предпринимателя и руководства общества с ограниченной ответственностью. А также внесено два представления, которые были рассмотрены и удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU