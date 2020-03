Председатель международного совета БФУ: Калининград должен отгородиться от большой земли

17 Март 2020 2020-03-17T18:37:40+03:00

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, Калининград должен отгородиться, в том числе и от большой земли и ограничить передвижения внутри региона Об этом заявил председатель международного консультативного совета БФУ им. И. Канта, профессор университета Утрехта (Нидерланды) Андрей Петухов, его заявление опубликовано на сайте федерального университета.

«Весь этот итальянский опыт и то, что сейчас происходит в Нидерландах, подсказывает мне, что мы слишком поздно стали вводить драконовские меры. К счастью, Россия, пока ещё, немного отстает от нас, но развитие событий пойдет по тому же шаблону (к сожалению). Россия закрывает границы. Правильно, деваться некуда. Но Россия тоже должна сокращать перемещения внутри страны как можно скорее. Калининград должен отгородиться, в том числе и от большой земли; перемещения внутри области должны быть ограничены, хотите вы этого или нет», - заявил профессор.

Он также посоветовал руководству БФУ перевести лекции и семинары со студентами в режим online.

«Постарайтесь избегать рукопожатий, используйте маски (если они есть), еще лучше - обязательно одноразовые перчатки в местах общего пользования, дизенфицирующие средства и т.д., - добавил глава международного консультативного совета БФУ. - Шанс контакта с коронавирусом пока что очень мал. Он мал в Утрехте и ещё ниже в Калининграде (я надеюсь). Пока что нет повода для паники! Но если каждый переносчик вируса способен заразить хотя бы ещё одного человека в день, то до того, как он будет изолирован через неделю или больше (скажем, 10 дней), количество зараженных вырастет в 2^10 > 1000 раз! Так как эффективных лекарств пока нет, сокращение социальных контактов до нуля - это единственный способ замедлить распространение. Поэтому все сейчас просто обязаны беречь, в первую очередь, себя и своих близких. Это ваш долг перед вашей семьей, перед университетом, перед страной и всем миром. Take it seriously! Никто не знает, как долго продлится эта ситуация. Китай внушает надежды. Будем наблюдать».

Напомним, во вторник стало известно о двух новых подтвержденных случаях коронавирусной инфекции в Калининградской области. Сейчас в регионе подтверждено 5 случаев заболевания.

