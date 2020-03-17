2020-03-17T19:00:06+03:00
Общество

Шестеро калининградцев с ножом напали на подростка на Аллее Смелых

Нападавших задержали сотрудники Росгвардии
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали группу молодых парней, которые напали на подростка. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел на Аллее Смелых. Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение от дежурного о том, что группа неизвестных молодых людей совершила разбойное нападение на подростка.

К прибывшим на место росгвардейцам обратилсяпотерпевший, который рассказал, что возвращаясь домой на него напали шесть молодых людей и угрожая ножом забрали мобильный телефон, после чего разбили его об асфальт и скрылись.

Получив приметы нападавших группа задержания принялась осматривать близлежащую территорию. Около дома №66 по улице Машиностроительной они группу молодых людей, похожих по приметам на разыскиваемых хулиганов. Увидев патрульный автомобиль, злоумышленники попытались скрыться. Однако правоохранителям удалось их задержать и передать сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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