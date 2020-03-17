2020-03-17T19:14:46+03:00
Общество

Два комитета мэрии Калининграда перешли на дистанционную работу с горожанами

Изменение режима работы продлится до 1 апреля
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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Комитет по образованию и управление спорта и молодежной политики мэрии Калининграда до 1 апреля переходят на дистанционный режим работы с гражданами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Вход в здание этих подразделений мэрии будет осуществляться только для сотрудников. Прием граждан по личным вопросам председателем комитета по образованию переносится на 14 апреля. Запись на прием по телефону: 92-40-09

По вопросу зачисления в общеобразовательные учреждения обращаться по телефонам:

92-40-23 (Егоренкова Виктория Валерьевна, ведущий специалист)

92-40-48 (Алексейчук Юлия Яновна, начальник отдела)

Кроме этого, специалисты отдела дошкольного образования прекращают личный прием граждан, проводимый еженедельно в понедельник и среду, по вопросу зачисления детей в детсады..

Работа с гражданами по данному вопросу будет организована в дистанционном режиме посредством телефонной связи.

Специалисты отдела:

92-40-15 (Никитина Юлия Геннадьевна, Центральный район)

92-40-19 (Фарутина Елена Викторовна, Центральный район)

92-40-16 (Богомолова Анна Петровна, Московский район)

92-40-17 (Фионина Ольга Евгеньевна, Ленинградский район)

92-40-18 (Рундо Инесса Петровна, Московский район)

92-40-05 (начальник отдела, Фокина Светлана Александровна).

По вопросам организации летнего отдыха, бронирования путевок в загородные оздоровительные центры обращаться по телефонам:

92-40-95 (начальник отдела, Капустина Татьяна Ивановна)

По вопросам реализации дополнительных образовательных программ:

92-40-27 (Глущенко Татьяна Викторовна)

Также обращения можно направлять на электронную почту: cityedu@klgd.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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