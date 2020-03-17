Под Зеленоградском пьяный мужчина угнал «Мерседес» и врезался в забор
Жителя Зеленоградского района будут судить за угон автомобиля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
22-летний житель поселка отобрал у знакомого «Мерседес» и скрылся в неизвестном направлении. Однако, уехать далеко ему не удалось: на одной из улиц в поселке он не справился с управлением и врезался в забор.
Угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения, так что ему не удалось и скрыться от прибывших на место происшествия инспекторов ГИБДД.
Уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» направлено в суд для рассмотрения по существу. Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU