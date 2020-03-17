В Янтарном сгорел православный детский лагерь, который ранее был закрыт из-за антисанитарии

17 Март 2020 2020-03-17T20:45:34+03:00

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В Янтарном сгорел несанкционированный детский лагерь, который работал при храме Казанской Иконы Божьей Матери. Об этом вечером во вторник 17 марта сообщил мэр города Алексей Заливатский.

- Помните, летом детский лагерь за несоблюдение норм пожарной безопасности в храме в Янтарном закрывали? – написал мэр. - Много обсуждений было. Так он сгорел.

Вероятной причиной пожара Заливатский назвал поджог. К тому же, свидетели происшествия написали в комментариях о слонявшихся неподалеку от храма подростках.

Напомним, 5 августа прошлого года Интерфакс сообщал, что лагерь был закрыт после визита межведомственной правительственной комиссии, которая была сильно удивлена условиями организации и проживания детей. Сообщалось также, что каждый родитель заплатил за проживание ребенка по 5 тысяч рублей за смену.

ИСТОЧНИК KP.RU