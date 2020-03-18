2020-03-18T09:16:04+03:00
Общество

На Куршской косе начали обработку от клещей

Уже опрысканы экологические тропы, автостоянки и места отдыха
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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На территории национального парка «Куршская коса» на месяц раньше обычного провели акарицидную обработку. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

От клещей обработали экологические тропы, все автостоянки, место отдыха у озера Чайка и территорию Визит-центра «Музейный комплекс».

«Во избежание контактов с клещами и заражения рекомендуется не сходить с настилов на экологических тропах и придерживаться трассы маршрутов.

При посещении национального парка позаботьтесь о том, чтобы одежда прикрывала все тело», - говорят в нацпарке.

Обнаружив клеща, обратитесь за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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