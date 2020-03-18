На Куршской косе начали обработку от клещей
На территории национального парка «Куршская коса» на месяц раньше обычного провели акарицидную обработку. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
От клещей обработали экологические тропы, все автостоянки, место отдыха у озера Чайка и территорию Визит-центра «Музейный комплекс».
«Во избежание контактов с клещами и заражения рекомендуется не сходить с настилов на экологических тропах и придерживаться трассы маршрутов.
При посещении национального парка позаботьтесь о том, чтобы одежда прикрывала все тело», - говорят в нацпарке.
Обнаружив клеща, обратитесь за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU