18 Март 2020 2020-03-18T10:12:15+03:00

Власти объявили его вандалом и назначили деньги за информацию о нем

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Инцидент случился в субботу 14 марта. В 18:20 камеры системы «Безопасный город» засняли, как неизвестный сломал фонарь в сквере королевы Луизы.

«Задержать гражданина, совершившего противоправное деяние, не удалось», - говорится в сообщении на сайте администрации Зеленоградска.

На опубликованном видео видно неизвестного (предположительно подростка), который бегает с двумя детьми по дорожкам парка. В какой-то момент он на бегу хватается за фонарь, тот мгновенно ломается и заваливается. Парень пытается поставить фонарь на место, но ничего не получается и он кладет его на землю.

Администрация Зеленоградска уже назвала парня вандалом и назначила вознаграждение в 50 тысяч рублей за предоставленную информацию, которая поможет найти злоумышленника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/767123" frameborder="0"></iframe> В Зеленоградске неизвестный сломал фонарь в сквере королевы Луизы.

ИСТОЧНИК KP.RU