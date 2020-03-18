В Зеленоградске неизвестный сломал фонарь в сквере королевы Луизы
Инцидент случился в субботу 14 марта. В 18:20 камеры системы «Безопасный город» засняли, как неизвестный сломал фонарь в сквере королевы Луизы.
«Задержать гражданина, совершившего противоправное деяние, не удалось», - говорится в сообщении на сайте администрации Зеленоградска.
На опубликованном видео видно неизвестного (предположительно подростка), который бегает с двумя детьми по дорожкам парка. В какой-то момент он на бегу хватается за фонарь, тот мгновенно ломается и заваливается. Парень пытается поставить фонарь на место, но ничего не получается и он кладет его на землю.
Администрация Зеленоградска уже назвала парня вандалом и назначила вознаграждение в 50 тысяч рублей за предоставленную информацию, которая поможет найти злоумышленника.
В Зеленоградске неизвестный сломал фонарь в сквере королевы Луизы.
ИСТОЧНИК KP.RU