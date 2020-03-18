2020-03-18T10:12:15+03:00
Общество

В Зеленоградске неизвестный сломал фонарь в сквере королевы Луизы

Власти объявили его вандалом и назначили деньги за информацию о нем
Александр КАТЕРУША
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Видео с место происшествияВидео с место происшествияФото: кадр с камеры видеонаблюдения
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Инцидент случился в субботу 14 марта. В 18:20 камеры системы «Безопасный город» засняли, как неизвестный сломал фонарь в сквере королевы Луизы.

«Задержать гражданина, совершившего противоправное деяние, не удалось», - говорится в сообщении на сайте администрации Зеленоградска.

На опубликованном видео видно неизвестного (предположительно подростка), который бегает с двумя детьми по дорожкам парка. В какой-то момент он на бегу хватается за фонарь, тот мгновенно ломается и заваливается. Парень пытается поставить фонарь на место, но ничего не получается и он кладет его на землю.

Администрация Зеленоградска уже назвала парня вандалом и назначила вознаграждение в 50 тысяч рублей за предоставленную информацию, которая поможет найти злоумышленника.

В Зеленоградске неизвестный сломал фонарь в сквере королевы Луизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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