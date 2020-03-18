2020-03-18T11:48:01+03:00
Общество

Калининградцев призвали рассчитываться в сети "SPAR" картами

Денежные купюры могут быть источником передачи нового коронавируса.
Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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Жителей Калининградской области призвали расплачиваться в магазинах "СПАР" банковскими картами. Об этом сообщается на странице торговой сети в "Фейсбук".

"Уважаемые покупатели, убедительная просьба рассчитываться на кассе, используя бесконтактные методы, избегая наличных средств", - говорится в сообщении сети.

Ранее сообщалось, что денежные купюры могут быть источником передачи нового коронавируса.

По состоянию на вторник, 17 марта, в Калининградской области зафиксировано 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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