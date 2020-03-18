В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

18 Март 2020 2020-03-18T11:03:25+03:00

D течение дня не будет света на шести улицах

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В Калининграде в среду, 18 марта, в течение дня не будет света на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на ул. Дзержинского 104а-в (детская пол-ка №5), ул. Черниговская 33а-б, ул. Аллея Смелых 68,70;

До 17 часов электричество отключено на ул. Лукашова1-9,2, ул. Жиленкова 11-12, ул. Лейт. Калинина 156, С/Т «Сокол».

Холодное водоснабжение до 12 часов приостановлено на ул. Черниговская 33а,33б и до 17 часов - на ул. Марш. Баграмяна 18, ул. Мариупольская 1-3,5-9,11-13,2-12,16-18, ул. Красноярская 1-3, ул. Ген. Буткова 1, Московский пр-т 8-10,12.

Горячее водоснабжение до 18 часов будет отключено у потребителей, проживающих на ул. И. Земнухова 8-10.

ИСТОЧНИК KP.RU