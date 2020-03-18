Калининградка украла кошелек у работницы поликлиники

18 Март 2020 2020-03-18T11:11:35+03:00

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В Калининграде женщина зашла в одно из медицинских учреждений и проникла в служебный кабинет. Так она и украла кошелек одной из сотрудниц. Медперсонал заметил воровку с кошельком и позвонил в правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, сотрудникам вневедомственной охраны, оперативно прибыв на место, удалось задержать женщину с поличным.

Злоумышленницу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. У нее был изъят похищенный кошелек с деньгами и банковскими картами.

ИСТОЧНИК KP.RU