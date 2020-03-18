2020-03-18T11:16:52+03:00
Общество

В Зеленоградске появятся 10 мозаичных панно с котами и мышами

Первую работу уже изготовил дизайнер Павел Савельев
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске на улице Володарской, которая после завершения реконструкции станет пешеходной, появятся мозаичные панно. Как сообщает администрация Зеленоградска, над ними работает художник-дизайнер Павел Савельев, который в 2015 году переехал из Москвы жить в Зеленоградск.

«Всего предполагается 10 подобных панно, объединенных общей темой: Зеленоградской легендой о котах, которые остались в Зеленоградске и мышах, которые ушли в Мемель», - говорится в сообщении на сайте администрации.

Первое панно уже изготовлено и будет интегрировано в рисунок покрытия улицы по завершению основных общестроительных работ.

Власти отмечают, что стилистическое решение разработано с учетом продолжения Курортного проспекта с использованием желтой плитки и немецкой брусчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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