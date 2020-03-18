2020-03-18T11:22:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградцы из-за коронавируса увеличили объем заказов в интернет-магазинах

В основном, жители региона выбирают доставку в постоматы
Виктор Сергеев
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В типичном заказе жителей Калининградской области более чем в два раза выросло количество товаров. Об этом «Business FM Калининград» сообщила PR-менеджер интернет-магазина Ozon Дарья Чалова.

«И в среднем, калининградцы заказывают порядка 6-7 товаров в одном заказе. Это в первую очередь касается продуктов питания и товаров повседневного спроса. Они действительно в марте растут быстрее, чем в обычной ситуации. Спрос на такие товары вырос практически в полтора раза», - сказала Дарья Чалова.

По ее словам, пдполнительно растет спрос на товары для досуга, продажи подписок на игры, онлайн-кинотеатры, настольные игры, игры для детей.

«Бдительность также влияет на способы доставки, поскольку сейчас чаще клиенты начинают выбирать по всей России доставку до двери и постоматы. В частности, если мы будем говорить про Калининград, здесь количество заказов, которые идут в постомат выросло практически в 2,5 раза», - отметила представитель интернет-магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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