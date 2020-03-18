«Ростелеком» открывает калининградцам безлимитное общение и доступ к бесплатному кино
Оператор «Ростелеком» отреагировал на сложившуюся ситуацию, когда многие абоненты вынужденно находятся дома. Для домашнего интернета компания без изменения тарифного плана и дополнительной платы повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы и онлайн-обучения. Для домашних телефонов вводится безлимитное общение внутри сети — при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия. Для Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей. Кроме того, для того чтобы клиенты всегда были на связи «Ростелеком» обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.
- Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает все, чтобы защитить интересы абонентов, - подчеркивает президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации.
Отметим, что инициативы «Ростелекома» действуют в течение месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU