2020-03-18T11:22:57+03:00
Общество

«Ростелеком» открывает калининградцам безлимитное общение и доступ к бесплатному кино

Предложения действуют в течение месяца, но могут быть продлены
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Оператор «Ростелеком» отреагировал на сложившуюся ситуацию, когда многие абоненты вынужденно находятся дома. Для домашнего интернета компания без изменения тарифного плана и дополнительной платы повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы и онлайн-обучения. Для домашних телефонов вводится безлимитное общение внутри сети — при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия. Для Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей. Кроме того, для того чтобы клиенты всегда были на связи «Ростелеком» обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.

- Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает все, чтобы защитить интересы абонентов, - подчеркивает президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации.

Отметим, что инициативы «Ростелекома» действуют в течение месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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