В Калининграде около кардиоцентра бензовоз «подмял» под себя легковушку
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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На окраине Калининграде в среду утром произошло ДТП с участием бензовоза. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
«В 8 утра топливовоз перестраиваясь с левого ряда в правый подмял под себя легковушку». – написал один из очевидцев. «Меня просто поразила реакция водителя бензовоза! Для начала пошел и осмотрел свои повреждения, а затем направился к водителю легковой», - написал другой очевидец.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU