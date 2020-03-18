2020-03-18T11:40:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградский зоопарк вдвое снизил стоимость билетов из-за коронавируса

Павильоны с животными останутся закрытыми
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградский зоопарк объявил о том, что стоимость входных билетов для взрослых снижается в два раза. Новые цены действуют уже со среды 19 марта. Было 300 рублей, слало 150 рублей. Стоимость льготных билетов при этом остается без изменений.

«Раз уж ползоопарка закрыто, должны же мы вам хоть как-то это компенсировать», - сказали в зоопарке.

Ранее Калининградский зоопарк закрыл все павильоны с животными и отменил экскурсии.

Кроме того, со вторника 17 марта не работает для посетителей конференц-зал и музей.

Также Калининградский зоопарк принял решение отменить все мартовские и апрельские мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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