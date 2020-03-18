На ул. Октябрьской в Калининграде задержали мужчину со шприцами с наркотиками

18 Март 2020 2020-03-18T11:53:16+03:00

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Жителя Калининграда задержали за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимого 35-летнего горожанина задержали на улице Октябрьской в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В ходе личного досмотра у него обнаружили два шприца, в которых находилось 0,1 грамма дезоморфина.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, максимальная санкция предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU