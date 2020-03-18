2020-03-18T12:20:55+03:00
Общество

Ревнивый калининградец вонзил нож в грудь сопернику в любви

Злоумышленник узнал, что его сосед решил увести его сожительницу
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

На днях в хирургическое отделение одной из больниц Калининграда доставили 34-летнего мужчину с ножевым ранением. Медики оказали пострадавшему помощь и сообщили об инциденте в полицию.

Полицейские установили, что ножевое ранение пострадавший получил у себя в квартире.

«Мужчина пригласил в гости соседа и предложил ему выпить. Во время беседы, горожанин признался ему, что когда тот отсутствует дома, он приходит в гости к его сожительнице и в ближайшее время они планируют пожениться. В порыве ревности подозреваемый схватил нож и ударил горожанина в грудь, после чего вышел из квартиры, - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Истекающий кровью мужчина самостоятельно вызвал скорую помощь.

Полицейские задержали поножовщика и доставили в отдел. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
За режимом самоизоляции в Калининграде будут следить полиция и Росгвардия
Расписание вечернего поезда Калининград - Балтийск изменится
Калининградец украл из салона связи 2 мобильника и четыре планшета
В Калининграде из-за коронавируса закроют бункер Ляша
Власти выдали разрешение на строительство храма в честь мученицы Лидии на ул. Аксакова
Калининградский мебельщик недоплатил налогов на 16 миллионов рублей
В Калининградской области отменены все массовые мероприятия
В Калининградской области на карантине по коронавирусу находятся 507 человек
Ревнивый калининградец вонзил нож в грудь сопернику в любви
На ул. Октябрьской в Калининграде задержали мужчину со шприцами с наркотиками
Калининградский зоопарк вдвое снизил стоимость билетов из-за коронавируса
В Калининграде около кардиоцентра бензовоз «подмял» под себя легковушку
«Ростелеком» открывает калининградцам безлимитное общение и доступ к бесплатному кино
Калининградцы из-за коронавируса увеличили объем заказов в интернет-магазинах
В Зеленоградске появятся 10 мозаичных панно с котами и мышами
Калининградка украла кошелек у работницы поликлиники
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды
На пр. Победы в Калининграде сбили пешехода-нарушителя
Калининградцев призвали рассчитываться в сети "SPAR" картами
В Зеленоградске неизвестный сломал фонарь в сквере королевы Луизы
На Куршской косе начали обработку от клещей
В Янтарном сгорел православный детский лагерь, который ранее был закрыт из-за антисанитарии
Под Зеленоградском пьяный мужчина угнал «Мерседес» и врезался в забор
Два комитета мэрии Калининграда перешли на дистанционную работу с горожанами
Шестеро калининградцев с ножом напали на подростка на Аллее Смелых
Председатель международного совета БФУ: Калининград должен отгородиться от большой земли