Ревнивый калининградец вонзил нож в грудь сопернику в любви

18 Март 2020 2020-03-18T12:20:55+03:00

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На днях в хирургическое отделение одной из больниц Калининграда доставили 34-летнего мужчину с ножевым ранением. Медики оказали пострадавшему помощь и сообщили об инциденте в полицию.

Полицейские установили, что ножевое ранение пострадавший получил у себя в квартире.

«Мужчина пригласил в гости соседа и предложил ему выпить. Во время беседы, горожанин признался ему, что когда тот отсутствует дома, он приходит в гости к его сожительнице и в ближайшее время они планируют пожениться. В порыве ревности подозреваемый схватил нож и ударил горожанина в грудь, после чего вышел из квартиры, - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Истекающий кровью мужчина самостоятельно вызвал скорую помощь.

Полицейские задержали поножовщика и доставили в отдел. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU