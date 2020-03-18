В Калининградской области на карантине по коронавирусу находятся 507 человек
Днем ранее под медицинским наблюдением находилось 450 человек
.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Калининградской области на карантине по коронавирусу, по состоянию на среду, 18 марта, находятся 507 человек, из них 11 человек – в специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Днем ранее под медицинским наблюдением в Калининградской области находилось 450 человек.
Всего, по данным региональных властей, было обследовано нарастающим итогом на COVID-19 1013 человек, выявлено 5 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU