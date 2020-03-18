2020-03-18T12:47:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области отменены все массовые мероприятия

В регионе запрещено проводить концерты, театральные постановки, выставки, форумы и съезды. Также будут закрыты бассейны
Виктор Сергеев
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..Фото: Клопс.Ru
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Со среды, 18 марта, в Калининградской области отменены все массовые мероприятия. Решение было принято на заседании оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба областного правительства.

В регионе запрещено проведения спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий до 30 апреля. К ним относятся – концерты, театральные постановки, музейные выставки, форумы и различные съезды.

До 30 апреля закрываются плавательные бассейны в подведомственных организациях. Всем руководителям частных спортивных комплексов, залов и учреждений физической культуры рекомендовано приостановить работу бассейнов.

«Запрещено заселение в гостиницы, мотели и другие места размещения на территории Калининградской области иностранных граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции», - добавили в пресс-службе правительства.

Дополнительно принимаются меры по ускорению процессов прохождения контроля грузовых транспортных средств, прибывающих через пункты пропуска через госграницу РФ в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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