Калининградский мебельщик недоплатил налогов на 16 миллионов рублей

18 Март 2020 2020-03-18T12:58:17+03:00

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Следственное управление СКР по Калининградской области завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора фирмы, занимающейся изготовлением мебельных комплектующих. Бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, с января по июнь 2017 года гендиректор создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, впоследствии включив эти сведения в налоговые декларации. В результате государство недополучило НДС на общую сумму свыше 16,3 млн рублей.

- Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал, - сообщили в СУ СКР. -Вместе с тем, следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу. В целях возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе государства на имущество обвиняемого – три транспортных средства, следствием наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU