Калининградский мебельщик недоплатил налогов на 16 миллионов рублей
Следственное управление СКР по Калининградской области завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора фирмы, занимающейся изготовлением мебельных комплектующих. Бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По версии следствия, с января по июнь 2017 года гендиректор создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, впоследствии включив эти сведения в налоговые декларации. В результате государство недополучило НДС на общую сумму свыше 16,3 млн рублей.
- Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал, - сообщили в СУ СКР. -Вместе с тем, следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу. В целях возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе государства на имущество обвиняемого – три транспортных средства, следствием наложен арест.
ИСТОЧНИК KP.RU