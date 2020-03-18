Власти выдали разрешение на строительство храма в честь мученицы Лидии на ул. Аксакова
Храм площадью 732 «квадрата» будет одноэтажным
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Региональное агентство по архитектуре и градостроению выдало разрешение на строительство нового храма в Калининграде. Соответствующий документ опубликован в реестре выданных разрешений на сайте областного правительства.
Храм в честь мученицы Лидии будет построен в границах ул. Аксакова - Окружная дорога. Разрешение выдано Калининградской епархии и действует до марта 2022 года.
Сам храм площадью 732 «квадрата» будет одноэтажным, также будет построена двухэтажная звонница площадью 85 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU