Власти выдали разрешение на строительство храма в честь мученицы Лидии на ул. Аксакова

18 Март 2020 2020-03-18T13:19:13+03:00

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Региональное агентство по архитектуре и градостроению выдало разрешение на строительство нового храма в Калининграде. Соответствующий документ опубликован в реестре выданных разрешений на сайте областного правительства.

Храм в честь мученицы Лидии будет построен в границах ул. Аксакова - Окружная дорога. Разрешение выдано Калининградской епархии и действует до марта 2022 года.

Сам храм площадью 732 «квадрата» будет одноэтажным, также будет построена двухэтажная звонница площадью 85 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU