В Калининграде из-за коронавируса закроют бункер Ляша

18 Март 2020 2020-03-18T13:38:21+03:00

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Музей «Бункер» закроют для посетителей с 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба историко-художественного музея, чьим филиалом и является «Бункер».

«Музей временно закрывается согласно постановлению правительства Калининградской области от 16 марта до соответствующего распоряжения», - говорится в сообщении.

Как сообщили «Комсомолке» в музее, сотрудников бункера Ляша перераспределят на другие объекты, частично люди пойдут в отпуск.

При этом сам историко-художественный музей и музей «Форт №5» на данный момент работают в штатном режиме.

Ранее в Калининграде о временном закрытии объявило руководство Музея Мирового океана. Остальные музеи города пока принимают посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU