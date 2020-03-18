Калининградец украл из салона связи 2 мобильника и четыре планшета
Ущерб составил 30 тысяч рублей
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В Пионерском полицейские разыскали подозреваемого в краже гаджетов из салона мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Обратившийся в полицию продавец салона рассказал, что с витрины пропало два мобильных телефона и сразу четыре планшетных компьютера. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, у которого изъяли часть похищенных гаджетов.
На него завели уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU