Калининградец украл из салона связи 2 мобильника и четыре планшета

18 Март 2020 2020-03-18T13:42:35+03:00

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В Пионерском полицейские разыскали подозреваемого в краже гаджетов из салона мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Обратившийся в полицию продавец салона рассказал, что с витрины пропало два мобильных телефона и сразу четыре планшетных компьютера. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, у которого изъяли часть похищенных гаджетов.

На него завели уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU