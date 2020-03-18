Расписание вечернего поезда Калининград - Балтийск изменится

18 Март 2020 2020-03-18T13:45:37+03:00

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С 23 марта корректируется расписание движения поезда Калининград – Балтийск, курсирующего по рабочим дням. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Время отправления с Южного вокзала изменено с 18:50 на 17:45. Таким образом, поезд будет отправляться на 1 час 5 минут раньше, чем в действующем расписании.

Поезд будет прибывать в Балтийск в 18:48.

С расписанием ознакомьтесь здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU