Расписание вечернего поезда Калининград - Балтийск изменится
Изменения вступят в силу 23 марта
.Фото: Александр КАТЕРУША
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С 23 марта корректируется расписание движения поезда Калининград – Балтийск, курсирующего по рабочим дням. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Время отправления с Южного вокзала изменено с 18:50 на 17:45. Таким образом, поезд будет отправляться на 1 час 5 минут раньше, чем в действующем расписании.
Поезд будет прибывать в Балтийск в 18:48.
С расписанием ознакомьтесь здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU