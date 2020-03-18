За режимом самоизоляции в Калининграде будут следить полиция и Росгвардия

18 Март 2020 2020-03-18T14:05:13+03:00

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Контроль за калининградцами, находящимися в режиме самоизоляции из-за вспышки коронавируса, будут осуществлять сотрудники полиции и Росгвардии. Такое поручение дал губернатор Калининградской области Антон Алиханов по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с угрозой коронавируса.

"Ежедневно направлять в адрес УМВД России по Калининградской области и Управление Росгвардии по Калининградской области персонифицированный список лиц, находящихся на самоизоляции", - сообщается в протоколе заседания оперштаба, при этом ответственной назначается руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

Руководителю УМВД по Калининградской области Игорю Илларионову и главе управления Росгвардии Александру Нестеренко поручено "обеспечить контроль за деятельностью лиц, находящихся на самоизоляции".

Напомним, в Калининградской области на карантине по коронавирусу, по состоянию на среду, 18 марта, находятся 507 человек, из них 11 человек – в специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске.

Всего, по данным региональных властей, было обследовано на COVID-19 1013 человек, выявлено 5 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU