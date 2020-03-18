Директор Калининградского зоопарка – о снижении цены на билеты: Решение было поспешным, стоимость останется прежней
Руководство Калининградского зоопарка отменило принятое ранее решение снизить вдвое стоимость взрослых входных билетов. Стоимость остается прежней – 300 рублей, а не 150.
- Наше решение снизить цену на взрослые билеты было продиктовано желанием хоть как-то компенсировать посетителям закрытие всех павильонов и выставок, находящихся в помещениях. Однако, взвесив все за и против, мы поняли, что эта инициатива была поспешна, - говорит директор зоопарка Светлана Соколова.
Директор предположила, что такое снижение цены «увеличит поток посетителей в зоопарк, что, безусловно, абсолютно недопустимо в условиях сложной эпидемиологической обстановки и режима повышенной готовности, введенного в области».
Напомним, в Калининградском зоопарке с 16 марта отменили все праздники, экскурсии, занятия и тематические дни, а с 18 марта закрыли все павильоны.
ИСТОЧНИК KP.RU