2020-03-18T14:37:12+03:00
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Директор Калининградского зоопарка – о снижении цены на билеты: Решение было поспешным, стоимость останется прежней

Цена остается 300 рублей, а не 150 рублей
Александр КАТЕРУША
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Светлана Соколова.Светлана Соколова.Фото: Александр КАТЕРУША
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Руководство Калининградского зоопарка отменило принятое ранее решение снизить вдвое стоимость взрослых входных билетов. Стоимость остается прежней – 300 рублей, а не 150.

- Наше решение снизить цену на взрослые билеты было продиктовано желанием хоть как-то компенсировать посетителям закрытие всех павильонов и выставок, находящихся в помещениях. Однако, взвесив все за и против, мы поняли, что эта инициатива была поспешна, - говорит директор зоопарка Светлана Соколова.

Директор предположила, что такое снижение цены «увеличит поток посетителей в зоопарк, что, безусловно, абсолютно недопустимо в условиях сложной эпидемиологической обстановки и режима повышенной готовности, введенного в области».

Напомним, в Калининградском зоопарке с 16 марта отменили все праздники, экскурсии, занятия и тематические дни, а с 18 марта закрыли все павильоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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