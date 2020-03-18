Новый генконсул Литвы в Калининграде: Продолжу все дела, которые были начаты
Новый генконсул Литвы в Калининграде Аушра Чернявичене в среду встретилась с губернатором Антоном Алихановым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Мы планировали сегодня обсудить наше сотрудничество и имеющиеся вопросы в различных сферах взаимодействия, развитие двухсторонних программ. Но в текущем моменте все наши усилия сосредоточены на ситуации с коронавирусом и на тех мерах, которые наши правительства предпринимают для борьбы с этой вспышкой, – сказал глава региона. – Хотел бы поблагодарить Литовскую Республику за то, что, несмотря на карантин, объявленный вашим правительством на своей территории, не был отменён железнодорожный транзит, и не было ограничений на перевозку грузов транзитом через Литву. Для Калининградской области - это вопрос транспортной безопасности».
Аушра Чернявичене сообщила, что генконсульство работает в круглосуточном режиме.
« Я сменила своего коллегу на этом посту, и продолжу все дела, которые были начаты: это и экономические, и пограничные вопросы, темы культуры, просвещения и многое другое», - сказала она.
В пресс-службе правительства отметили, что в ходе встречи обсуждались условия и ограничения пассажирского транзита для железнодорожного транспорта, которые были введены литовской стороной на период карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU