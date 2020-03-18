В Польше выздоровел самый первый из заразившихся коронавирусом

18 Март 2020 2020-03-18T15:02:01+03:00

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Начальник инфекционного отделения университетской больницы в городе Зелена Гура Яцек Смыкал сообщил, что результаты последних анализов т. н. «нулевого» пациента – первого из заразившихся коронавирусом жителей страны являются отрицательными. Это означает, что 66-летний мужчина может считаться излечившимся и вскоре отправиться домой. Такую информацию обнародовал Польский культурный центр в Калининграде.

Как известно, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Польше в ночь с 3 на 4 марта у жителя Любушского воеводства. Попав в медицинский стационар 2 марта, поляк провел там 15 дней. По состоянию на субботу, 14 марта число выздоровевших составило уже 13 человек, «пациент ноль» стал 14-м.

ИСТОЧНИК KP.RU