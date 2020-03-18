2020-03-18T15:12:13+03:00
Общество

В Калининградской области стартовали весенние полевые работы

Условия перезимовки способствовали сохранению площадей озимого сева
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области стартовали весенние полевые работы. Как сообщает пресс-служба минсельхоза, по состоянию на 16 марта, первая подкормка озимых культур проведена на площади более 61,5 тысячи гектаров, в том числе 21,5 тысячи гектаров рапса и 30 тысяч гектаров пшеницы.

«Всего этой весной в области необходимо провести подкормку озимых культур на площади более 100 тысяч гектаров. Из них зерновыми под урожай 2020 года засеяно 72,4 тысячи гектаров, рапсом – 41 тысяча гектаров», - отметили в министерстве.

Условия перезимовки способствовали сохранению площадей озимого сева, отмечают аграрии. По результатам мониторинга в неудовлетворительном состоянии находится лишь 2,7% от озимого клина.

Отметим, озимые – более урожайные формы сельскохозяйственных культур, традиционно занимают наибольший удельный вес в структуре посевной площади. В минсельхозе ожидают, что доля озимых в структуре зерновых и зернобобовых культур посева-2020 составит 56, в структуре технических культур на озимый рапс придется 89%.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах коммерческого сектора, по прогнозу минсельхоза, превысит в 2020 году 260 тысяч гектаров, это на на уровне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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