За сутки в Калининградской области не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

18 Март 2020 2020-03-18T15:42:06+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан РФ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

31 случай выявлен в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области. В Калининградской области новых случаев не выявлено. Всего в России подтверждено 147 случаев заболевания новой инфекцией.

Сейчас в регионе официально подтверждено пять случаев заболевания. 507 человек находятся на карантине, из них 1 человек - в специальном учреждении "Паруса надежды" в Светлогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU