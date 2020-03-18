2020-03-18T15:42:06+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Калининградской области не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

Виктор Сергеев
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..Фото: Артем ЛЕНЦ
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За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан РФ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

31 случай выявлен в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области. В Калининградской области новых случаев не выявлено. Всего в России подтверждено 147 случаев заболевания новой инфекцией.

Сейчас в регионе официально подтверждено пять случаев заболевания. 507 человек находятся на карантине, из них 1 человек - в специальном учреждении "Паруса надежды" в Светлогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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