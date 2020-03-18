2020-03-18T16:07:22+03:00
Общество

В Калининграде «продавцы меда» обворовывали квартиры пенсионеров

Полицейские проверяют задержанных на причастность к другим имущественным преступлениям.
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские задержали банду гастролеров, которые под видом продавцов меда обворовывали квартиры пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник проник в квартиру 93-летней калининградки на улице Белибейской и принялся убеждать пожилую женщину купить у него несколько банок продукта, обладающего, по его словам, «целебными» свойствами. Когда хозяйка жилища согласилась приобрести мед и стала доставать деньги из шкафа, чтобы отсчитать нужную сумму, продавец забрал все купюры и ушел. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Пенсионерка сообщила о произошедшем внучке, а та позвонила в полицию. Полицейские и сотрудники ППС обнаружили похожего по приметам мужчину на соседней улице. При нем находилась сумка с банками.

Полицейские выяснили, что за несколько дней до совершения преступления злоумышленник приехал в регион России из Ставропольского края вместе со своими друзьями.

«Приезжие занимались тем, что ходили по квартирам калининградцев и продавали сироп под видом меда, а для введения в заблуждение покупателей, они использовали специальные ароматизаторы, которые смешивали со сладкой субстанцией. Пожилые люди, которые не могли отличить настоящий мед от сиропа, покупали его по цене 3 тысячи рублей за одну банку», -рассказали в пресс-службе УМВД.

Кроме того, участковые выяснили, что после их визита у 81-летней жительницы квартиры на Литовском валу пропали 12 тысяч рублей, которые лежали сумке в комнате, пока хозяйка общалась с гостями на кухне.

В отношении двоих 37-летних уроженцев Ставропольского края, один из которых оказался ранее неоднократно судимым рецидивистом, было возбуждено уголовное дело пстатье «Кража».

Расследования продолжаются, полицейские проверяют задержанных на причастность к другим имущественным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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