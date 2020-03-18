Назначено судебное заседание по делу о сбитой женщине с ребенком в Пионерском
В Светлогорском городском суде 23 марта пройдет первое заседание по уголовному делу в отношении водителя, обвиняемого в смертельном ДТП в Пионерском. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, 3 ноября 2019 года водитель Вадим Кулик сбил жительницу Пионерского Наталью Птицыну и ее двухлетнего сына. Женщина погибла на месте ДТП, ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в детскую областную больницу с переломами и ушибами.
Водитель с места преступления скрылся, а затем был задержан сотрудниками полиции.
В материалах уголовного дела отмечается, что на момент ДТП Кулик был лишен водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование на предмет опьянения.
На время следствия обвиняемый в смертельном ДТП находился в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU