2020-03-18T16:17:21+03:00
Происшествия

Назначено судебное заседание по делу о сбитой женщине с ребенком в Пионерском

3 ноября 2019 годаводитель Вадим Кулик сбил жительницу Пионерского Наталью Птицыну и ее двухлетнего сына
Виктор Сергеев
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Обвиняемый в смертельном ДТПОбвиняемый в смертельном ДТПФото: СОЦСЕТИ
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В Светлогорском городском суде 23 марта пройдет первое заседание по уголовному делу в отношении водителя, обвиняемого в смертельном ДТП в Пионерском. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, 3 ноября 2019 года водитель Вадим Кулик сбил жительницу Пионерского Наталью Птицыну и ее двухлетнего сына. Женщина погибла на месте ДТП, ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в детскую областную больницу с переломами и ушибами.

Водитель с места преступления скрылся, а затем был задержан сотрудниками полиции.

В материалах уголовного дела отмечается, что на момент ДТП Кулик был лишен водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование на предмет опьянения.

На время следствия обвиняемый в смертельном ДТП находился в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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