Литва продлила действие гуманитарного коридора для иностранцев
До этого транзит через территорию республики намечалось прекратить в ночь с 18 на 19 марта
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Правительство Литвы продлило действие гуманитарного коридора, чтобы желающие вернуться в свои государства иностранцы могли пересечь страну. Ранее транзит через территорию республики намечалось прекратить в ночь со среды на четверг, но теперь это сделают только в понедельник, 23 марта.
- Думаю, этого времени будет достаточно, чтобы все иностранцы смогли вернуться к себе домой, – заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис на заседании правительства 18 марта.
Отдельной строкой проходит информация о том, что фуры с товарами пересекают границу свободно.
ИСТОЧНИК KP.RU