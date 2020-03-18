Литва продлила действие гуманитарного коридора для иностранцев

18 Март 2020 2020-03-18T16:59:27+03:00

До этого транзит через территорию республики намечалось прекратить в ночь с 18 на 19 марта

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Правительство Литвы продлило действие гуманитарного коридора, чтобы желающие вернуться в свои государства иностранцы могли пересечь страну. Ранее транзит через территорию республики намечалось прекратить в ночь со среды на четверг, но теперь это сделают только в понедельник, 23 марта.

- Думаю, этого времени будет достаточно, чтобы все иностранцы смогли вернуться к себе домой, – заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис на заседании правительства 18 марта.

Отдельной строкой проходит информация о том, что фуры с товарами пересекают границу свободно.

ИСТОЧНИК KP.RU